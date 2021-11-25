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Экс-игрок сборной Италии Микколи сядет в тюрьму на 3,5 года за связь с мафией и вымогательство

Бывший игрок «Ювентуса» Микколи прибыл в тюрьму в Ровиго для начала отбытия наказания
18:18
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Бывший игрок сборной России Фабрицио Микколи приговорен к трем годам и шести месяцам лишения свободы за вымогательство и связь с мафией, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, суд приговорил игрока в 2017 году. В январе 2020 года апелляционный суд Палермо не изменил решения. Следствие длилось четыре года.

10 лет назад Микколи с помощью насилия и угроз пытался взыскать 12 тысяч евро с владельца ночного клуба. 24 ноября экс-футболист прибыл в тюрьму в Ровиго для отбытия наказания.

Дополнительная информация:

https://www.gazzetta.it/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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