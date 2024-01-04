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В Италии в восторге от Миранчука

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press

В среду, 3 января, «Аталанта» победила дома «Сассуоло» (3:1) и вышла в четвертьфинал Кубка Италии.

Хавбек хозяев Алексей Миранчук провел на поле 87 минут: забил, сделал голевую передачу, начал еще одну результативную комбинацию, а также нанес эффектный удар в перекладину.

Алексей Миранчук (№59) отличился сам и&nbsp;поучаствовал в&nbsp;двух голевых атаках &laquo;Аталанты&raquo; в&nbsp;матче Кубка Италии против &laquo;Сассуоло&raquo; (3:1). Гол, пас, овация и несостоявшийся шедевр. Крутая игра Миранчука вывела «Аталанту» в четвертьфинал Кубка Италии

Все три ведущие спортивные СМИ страны: La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport и Tuttosport — поставили россиянину высокую оценку — 7,5. Лишь автор дубля и голевой передачи Де Кетелар получил от двух изданий больше — 8,0.

Вот какими комментариями сопровождается оценка Миранчука.

La Gazzetta dello Sport: «Начал первую голевую комбинацию. Нанес удар пяткой в перекладину, словно оказался внутри мультфильма. Отдал бархатный результативный пас и забил сам. Всякий раз использовал только левую ногу, но ему этого хватало».

Tuttosport: «Все время находился в центре событий. Сделал результативную передачу на Де Кетелара, эффектно пробил в перекладину, забил элегантный гол и в целом показал высокое качество игры».

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
ФК Сассуоло
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 18 14 3 1 42-8 45
2
 Ювентус 18 13 4 1 27-11 43
3
 Милан 18 11 3 4 32-20 36
4
 Фиорентина 18 10 3 5 27-18 33
5
 Болонья 18 8 7 3 21-15 31
6
 Аталанта 18 9 2 7 29-20 29
7
 Рома 18 8 4 6 30-20 28
8
 Наполи 18 8 4 6 28-21 28
9
 Лацио 18 8 3 7 21-19 27
10
 Торино 18 6 6 6 15-18 24
11
 Монца 18 5 7 6 16-18 22
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 Лечче 18 4 8 6 19-24 20
13
 Дженоа 18 5 5 8 19-23 20
14
 Фрозиноне 18 5 4 9 23-31 19
15
 Удинезе 18 2 11 5 18-28 17
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 Сассуоло 18 4 4 10 25-33 16
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