В Италии в восторге от Миранчука

В среду, 3 января, «Аталанта» победила дома «Сассуоло» (3:1) и вышла в четвертьфинал Кубка Италии.

Хавбек хозяев Алексей Миранчук провел на поле 87 минут: забил, сделал голевую передачу, начал еще одну результативную комбинацию, а также нанес эффектный удар в перекладину.

Все три ведущие спортивные СМИ страны: La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport и Tuttosport — поставили россиянину высокую оценку — 7,5. Лишь автор дубля и голевой передачи Де Кетелар получил от двух изданий больше — 8,0.

Вот какими комментариями сопровождается оценка Миранчука.

La Gazzetta dello Sport: «Начал первую голевую комбинацию. Нанес удар пяткой в перекладину, словно оказался внутри мультфильма. Отдал бархатный результативный пас и забил сам. Всякий раз использовал только левую ногу, но ему этого хватало».

Tuttosport: «Все время находился в центре событий. Сделал результативную передачу на Де Кетелара, эффектно пробил в перекладину, забил элегантный гол и в целом показал высокое качество игры».