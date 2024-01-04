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Сегодня, 17:10

Каррера заявил, что Миранчук станет лидером «Аталанты»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался об игре полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в матче 1/8 финала Кубка Италии против «Сассуоло» (3:1).

3 января российский хавбек в матче с «Сассуоло» провел на поле 87 минут, забил гол, сделал голевую передачу, начал еще одну результативную комбинацию, а также нанес эффектный удар в перекладину.

«Вчера я был на стадионе и увидел отличное выступление Алексея Миранчука. Возможно, лучшее с тех пор, как россиянин присоединился к «Аталанте». Я думаю, если он получит возможность играть больше, он станет важным игроком команды Гасперини. У Миранчука есть качество, и он вчера это продемонстрировал. Для меня Алексей станет лидером этой команды», — приводит слова итальянского специалиста Sport24.

28-летний Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 14 матчей, забил два мяча и отдал три результативные передачи.

Источник: Sport24
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
Массимо Каррера
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В Италии в восторге от Миранчука
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 18 14 3 1 42-8 45
2
 Ювентус 18 13 4 1 27-11 43
3
 Милан 18 11 3 4 32-20 36
4
 Фиорентина 18 10 3 5 27-18 33
5
 Болонья 18 8 7 3 21-15 31
6
 Аталанта 18 9 2 7 29-20 29
7
 Рома 18 8 4 6 30-20 28
8
 Наполи 18 8 4 6 28-21 28
9
 Лацио 18 8 3 7 21-19 27
10
 Торино 18 6 6 6 15-18 24
11
 Монца 18 5 7 6 16-18 22
12
 Лечче 18 4 8 6 19-24 20
13
 Дженоа 18 5 5 8 19-23 20
14
 Фрозиноне 18 5 4 9 23-31 19
15
 Удинезе 18 2 11 5 18-28 17
16
 Сассуоло 18 4 4 10 25-33 16
17
 Верона 18 3 5 10 15-24 14
18
 Кальяри 18 3 5 10 16-31 14
19
 Эмполи 18 3 4 11 10-30 13
20
 Салернитана 18 2 6 10 15-36 12
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38 тур
5.01 22:45
Болонья – Дженоа
 - : -
6.01 14:30
Интер – Верона
 - : -
6.01 17:00
Фрозиноне – Монца
 - : -
6.01 20:00
Лечче – Кальяри
 - : -
6.01 22:45
Сассуоло – Фиорентина
 - : -
7.01 14:30
Эмполи – Милан
 - : -
7.01 17:00
Торино – Наполи
 - : -
7.01 17:00
Удинезе – Лацио
 - : -
7.01 20:00
Салернитана – Ювентус
 - : -
7.01 22:45
Рома – Аталанта
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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 15
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 9
Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку

Рома

 8
П
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 6
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 5
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 5
И К Ж
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 16 1 2
Малик Тшау

Малик Тшау

Милан

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Ламек Банда

Ламек Банда

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