В Италии утвердили формат проведения Кубка страны до 2024 года
20:52
Утвержден новый формат Кубка Италии на период с 2021 по 2024 годы. В турнирах будут участвовать 20 клубов из серии А, 20 — из серии В и четыре — из серии С, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Изначально предполагалось, что в турнире будут участвовать только команды из высших двух дивизионов. Но потом было решено допустить к участию в соревнованиях четыре команды из серии С, хотя им придется пройти предварительный раунд.
Восемь лучших команд серии А начнут участвовать в Кубке Италии со стадии 1/8 финала.
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