В Италии сообщили, что у «Фиорентины» нет предложений по Кокорину

«Фиорентины» не получила ни одного предложения по трансферу Кокорина

«Фиорентина» ищет варианты расставания с нападающим Александром Кокориным. Итальянский клуб готов продать 30-летнего форварда за минимальную сумму, но у «фиалок» нет ни одного предложения по футболисту, сообщает Fiorentina News со ссылкой на La Nazione.

По информации источника, несмотря на то, что в России по-прежнему открыт трансферный рынок, на данный момент по Кокорину не поступило ни единого предложения.

В нынешнем сезоне Кокорин принял участие в шести матчах за «Фиорентину» и не отметился результативными действиями. Контракт нападающего с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. По данным итальянских СМИ, его зарплата составляет 1,7 миллиона евро за сезон.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 30-летнего россиянина в два миллиона евро.