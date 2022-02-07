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Сегодня, 22:04

В Италии сообщили, что у «Фиорентины» нет предложений по Кокорину

«Фиорентины» не получила ни одного предложения по трансферу Кокорина
Иван Шитик
Корреспондент
Александр Кокорин.
Фото Getty Images

«Фиорентина» ищет варианты расставания с нападающим Александром Кокориным. Итальянский клуб готов продать 30-летнего форварда за минимальную сумму, но у «фиалок» нет ни одного предложения по футболисту, сообщает Fiorentina News со ссылкой на La Nazione.

По информации источника, несмотря на то, что в России по-прежнему открыт трансферный рынок, на данный момент по Кокорину не поступило ни единого предложения.

В нынешнем сезоне Кокорин принял участие в шести матчах за «Фиорентину» и не отметился результативными действиями. Контракт нападающего с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. По данным итальянских СМИ, его зарплата составляет 1,7 миллиона евро за сезон.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 30-летнего россиянина в два миллиона евро.

Александр Кокорин
ФК Фиорентина
3
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3
 Милан 24 16 4 4 49-26 52
4
 Ювентус 24 13 6 5 36-21 45
5
 Аталанта 23 12 7 4 45-28 43
6
 Лацио 24 11 6 7 49-39 39
7
 Рома 24 12 3 9 40-30 39
8
 Фиорентина 23 11 3 9 41-33 36
9
 Верона 24 9 6 9 43-40 33
10
 Торино 23 9 5 9 30-23 32
11
 Эмполи 24 8 6 10 37-47 30
12
 Сассуоло 24 7 8 9 39-42 29
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 Болонья 23 8 4 11 29-37 28
14
 Удинезе 23 6 9 8 33-36 27
15
 Специя 23 7 4 12 24-42 25
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 Сампдория 24 6 5 13 33-41 23
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 Кальяри 24 4 8 12 24-45 20
18
 Венеция 23 4 6 13 20-42 18
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 Дженоа 24 1 11 12 20-45 14
20
 Салернитана 22 3 2 17 14-53 10
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5.02 17:00
Рома – Дженоа
 0 : 0
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5.02 22:45
Фиорентина – Лацио
 0 : 3
6.02 14:30
Аталанта – Кальяри
 1 : 2
6.02 17:00
Болонья – Эмполи
 0 : 0
6.02 17:00
Венеция – Наполи
 0 : 2
6.02 17:00
Сампдория – Сассуоло
 4 : 0
6.02 20:00
Удинезе – Торино
 2 : 0
6.02 22:45
Ювентус – Верона
 2 : 0
7.02 22:45
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 18
Душан Влахович

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Ювентус

 18
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Верона

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Ромеро Луис Альберто

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Сампдория

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 20 1 7
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