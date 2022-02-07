«Терпение». Златан показал, как тренируется после травмы

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович пропустит ближайшие поединки «россонери» из-за травмы. Швед в Twitter показал, как набирает форму.

На кадрах 40-летний Ибрагимович эффектно качает пресс.

Ожидалось, что Златан вернеться в строй в начале февраля. Но повреждение оказалось серьезнее, чем изначально предполагали медики.