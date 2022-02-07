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Сегодня, 22:19

Кьеллини пропустит матчи с «Сассуоло» и «Аталантой» из-за травмы

Евгений Петров
Корреспондент

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини не сыграет ближайших матчах команды из-за травмы, полученной в матче против «Фиорентины» (2:0), сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, у футболиста травма икроножной мышцы. Он пропустит матч 1/4 финала Кубка Италии против «Сассуоло», который состоится 10 февраля. Также он не сыграет и в ближайшем матче чемпионата Италии с «Аталантой» (13 февраля). Под угрозой также его участие в еще одной игре серии А против «Торино» (18 февраля) и в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Вильярреалом» (22 февраля).

37-летний итальянский защитник в текущем сезоне провел 16 матчей за «Юве» во всех турнирах.

Джорджо Кьеллини
ФК Аталанта
ФК Сассуоло
ФК Ювентус
серия А
0
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В Италии сообщили, что у «Фиорентины» нет предложений по Кокорину
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И В Н П +/- О
1
 Интер 23 16 5 2 54-19 53
2
 Наполи 24 16 4 4 45-16 52
3
 Милан 24 16 4 4 49-26 52
4
 Ювентус 24 13 6 5 36-21 45
5
 Аталанта 23 12 7 4 45-28 43
6
 Лацио 24 11 6 7 49-39 39
7
 Рома 24 12 3 9 40-30 39
8
 Фиорентина 23 11 3 9 41-33 36
9
 Верона 24 9 6 9 43-40 33
10
 Торино 23 9 5 9 30-23 32
11
 Эмполи 24 8 6 10 37-47 30
12
 Сассуоло 24 7 8 9 39-42 29
13
 Болонья 23 8 4 11 29-37 28
14
 Удинезе 23 6 9 8 33-36 27
15
 Специя 23 7 4 12 24-42 25
16
 Сампдория 24 6 5 13 33-41 23
17
 Кальяри 24 4 8 12 24-45 20
18
 Венеция 23 4 6 13 20-42 18
19
 Дженоа 24 1 11 12 20-45 14
20
 Салернитана 22 3 2 17 14-53 10
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38 тур
5.02 17:00
Рома – Дженоа
 0 : 0
5.02 20:00
Интер – Милан
 1 : 2
5.02 22:45
Фиорентина – Лацио
 0 : 3
6.02 14:30
Аталанта – Кальяри
 1 : 2
6.02 17:00
Болонья – Эмполи
 0 : 0
6.02 17:00
Венеция – Наполи
 0 : 2
6.02 17:00
Сампдория – Сассуоло
 4 : 0
6.02 20:00
Удинезе – Торино
 2 : 0
6.02 22:45
Ювентус – Верона
 2 : 0
7.02 22:45
Салернитана – Специя
 - : -
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ЖК
Г
Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 18
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 18
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 12
П
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 6
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 6
Антонио Кандрева

Антонио Кандрева

Сампдория

 6
И К Ж
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 20 1 7
Тео Эрнандес

Тео Эрнандес

Милан

 20 1 4
Роберто Сориано

Роберто Сориано

Болонья

 21 1 4
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