Кьеллини пропустит матчи с «Сассуоло» и «Аталантой» из-за травмы

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини не сыграет ближайших матчах команды из-за травмы, полученной в матче против «Фиорентины» (2:0), сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, у футболиста травма икроножной мышцы. Он пропустит матч 1/4 финала Кубка Италии против «Сассуоло», который состоится 10 февраля. Также он не сыграет и в ближайшем матче чемпионата Италии с «Аталантой» (13 февраля). Под угрозой также его участие в еще одной игре серии А против «Торино» (18 февраля) и в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Вильярреалом» (22 февраля).

37-летний итальянский защитник в текущем сезоне провел 16 матчей за «Юве» во всех турнирах.