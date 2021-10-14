В Италии сообщили, что «Фиорентина» рассматривает Майораля в качестве альтернативы Кокорину
18:13
«Фиорентина» изучает вариант с подписанием форварда «Реала» Борхи Майораля, который на правах аренды выступает за «Рому», сообщает La Nazione.
В Риме футболист получает мало игрового времени. Мадридский «Реал» планирует вернуть игрока и отправить в новую аренду.
В испанце в стане «фиалок» видят альтернативу Александру Кокорину.
В нынешнем сезоне российский форвард принял участие в трех матчах команды, во всех случаях выйдя на замену. В общей сложности игрок провел на поле 27 минут и не отличился результативными действиями.
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