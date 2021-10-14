Ибрагимович вернулся к тренировкам в общей группе и может сыграть с «Вероной»

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович вновь тренируется в общей группе, сообщает Sky Sport Italia.

Летом швед перенес операцию на колене после травмы, из-за которой он пропустил Евро-2020. В матче с «Лацио» (2:0) у него произошел рецидив, из-за чего он вновь выбыл из строя. Также вернулись к тренировкам в общей группе Давиде Калабрия и Раде Крунич.

Есть вероятность, что футболист сможет принять участие в ближайшем матче серии А с «Вероной». Скорее всего, он выйдет со скамейки запасных.

40-летний нападающий в текущем сезоне провел 1 матч за «Милан» и забил 1 гол. Transfermarkt оценивает его в 4 миллиона евро. Контракт игрока истекает в конце сезона. Матч «Милан» — «Верона» состоится 16 октября. Начало в 21.45 по московскому времени.