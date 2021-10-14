«Интер» рассчитывает в ближайшее время подписать новый контракт с Брозовичем
16:17
В «Интере» уверены в том, что продлят с полузащитником Марсело Брозовичем контракт до 2025 года, пишет журналист Николо Скира.
Клуб уже в ближайшие часы должен провести переговоры о новом соглашении с Иваном Брозовичем — отцом и агентом 28-летнего хорвата. Новое соглашение должно заменить действующее, которое рассчитано до 30 июня 2022 года.
Ранее «Интер» предлагал Брозовичу зарплату в размере 4,5 миллиона евро в год плюс бонусы. Сам хавбек рассчитывает зарабатывать 5,5-6 миллионов за сезон.
Брозович выступает за «Интер» с января 2015 года. В сезоне-2021/22 футболист провел 9 матчей, на его счету 1 результативная передача.
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