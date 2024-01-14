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«Был лучом света в темноте». В Италии поддерживают Кварацхелию, несмотря на кризис

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Хвича Кварацхелия.
Фото Reuters

В субботу, 13 января, «Наполи» победил дома «Салернитану"(2:1) в 20-м туре серии А.

Хвича Кварацхелия провел на поле весь матч, получив желтую карточку. Из-за этого предупреждения хавбек пропустит следующую встречу чемпионата — 28 января с «Лацио» в Риме.

La Gazzetta dello Sport невысоко оценила игру грузинского легионера, поставив скромный балл 5,5: «У него проходило только 50 процентов дриблинга — старался, но качества было мало. Всего один раз ярко проявил себя за счет индивидуальных действий. В целом допустил немало ошибок. Создал один голевой момент — его ликвидировал вратарь Очоа. Впрочем, в этом эпизоде и Квара мог бы действовать эффективнее».

Corriere dello Sport оказалось снисходительнее — 6,5: «Не сумел повлиять на результат, но не сдавался до конца. Очоа не дал забить, но Квара всякий раз пытался что-то придумать. Был лучом света в темноте. Пропустит матч с «Лацио» из-за дисквалификации».

Издание Tuttosport выставило те же 6,5: «Провел первый тайм не в свою силу, завелся после перерыва, когда показал свои лучшие качества и характер. Очоа «украл» у него гол. Хвича получил не совсем обязательное предупреждение из-за того, что очень сильно переживает за нынешние результаты «Наполи».

Перед поездкой к «Лацио» неаполитанцев 18 января ждет полуфинал Суперкубка Италии против «Фиорентины». Игра состоится в Саудовской Аравии.

Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Наполи
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Балотелли раскритиковал игру Леау за «Милан»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 20 16 3 1 49-10 51
2
 Ювентус 19 14 4 1 29-12 46
3
 Милан 19 12 3 4 35-20 39
4
 Фиорентина 19 10 3 6 27-19 33
5
 Болонья 19 8 8 3 22-16 32
6
 Наполи 20 9 4 7 30-25 31
7
 Лацио 19 9 3 7 23-20 30
8
 Аталанта 19 9 3 7 30-21 30
9
 Рома 19 8 5 6 31-21 29
10
 Торино 20 7 7 6 18-18 28
11
 Монца 20 6 7 7 20-25 25
12
 Дженоа 20 5 7 8 20-24 22
13
 Лечче 19 4 9 6 20-25 21
14
 Фрозиноне 19 5 4 10 25-34 19
15
 Сассуоло 19 5 4 10 26-33 19
16
 Верона 20 4 5 11 18-27 17
17
 Удинезе 19 2 11 6 19-30 17
18
 Кальяри 19 3 6 10 17-32 15
19
 Эмполи 20 3 4 13 11-35 13
20
 Салернитана 20 2 6 12 17-40 12
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38 тур
13.01 17:00
Дженоа – Торино
 0 : 0
13.01 17:00
Наполи – Салернитана
 2 : 1
13.01 20:00
Верона – Эмполи
 2 : 1
13.01 22:45
Монца – Интер
 1 : 5
14.01 14:30
Лацио – Лечче
 - : -
14.01 17:00
Кальяри – Болонья
 - : -
14.01 20:00
Фиорентина – Удинезе
 - : -
14.01 22:45
Милан – Рома
 - : -
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Аталанта – Фрозиноне
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16.01 22:45
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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 18
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 9
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 9
П
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 7
Перейра Гомес Фелипе Андерсон

Перейра Гомес Фелипе Андерсон

Лацио

 6
Генрих Мхитарян

Генрих Мхитарян

Интер

 6
И К Ж
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 17 1 2
Паскуале Маццокки

Паскуале Маццокки

Наполи, Салернитана

 19 1 4
Малик Тшау

Малик Тшау

Милан

 11 1 3
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