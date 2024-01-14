«Был лучом света в темноте». В Италии поддерживают Кварацхелию, несмотря на кризис
В субботу, 13 января, «Наполи» победил дома «Салернитану"(2:1) в 20-м туре серии А.
Хвича Кварацхелия провел на поле весь матч, получив желтую карточку. Из-за этого предупреждения хавбек пропустит следующую встречу чемпионата — 28 января с «Лацио» в Риме.
La Gazzetta dello Sport невысоко оценила игру грузинского легионера, поставив скромный балл 5,5: «У него проходило только 50 процентов дриблинга — старался, но качества было мало. Всего один раз ярко проявил себя за счет индивидуальных действий. В целом допустил немало ошибок. Создал один голевой момент — его ликвидировал вратарь Очоа. Впрочем, в этом эпизоде и Квара мог бы действовать эффективнее».
Corriere dello Sport оказалось снисходительнее — 6,5: «Не сумел повлиять на результат, но не сдавался до конца. Очоа не дал забить, но Квара всякий раз пытался что-то придумать. Был лучом света в темноте. Пропустит матч с «Лацио» из-за дисквалификации».
Издание Tuttosport выставило те же 6,5: «Провел первый тайм не в свою силу, завелся после перерыва, когда показал свои лучшие качества и характер. Очоа «украл» у него гол. Хвича получил не совсем обязательное предупреждение из-за того, что очень сильно переживает за нынешние результаты «Наполи».
Перед поездкой к «Лацио» неаполитанцев 18 января ждет полуфинал Суперкубка Италии против «Фиорентины». Игра состоится в Саудовской Аравии.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|20
|16
|3
|1
|49-10
|51
|
2
|Ювентус
|19
|14
|4
|1
|29-12
|46
|
3
|Милан
|19
|12
|3
|4
|35-20
|39
|
4
|Фиорентина
|19
|10
|3
|6
|27-19
|33
|
5
|Болонья
|19
|8
|8
|3
|22-16
|32
|
6
|Наполи
|20
|9
|4
|7
|30-25
|31
|
7
|Лацио
|19
|9
|3
|7
|23-20
|30
|
8
|Аталанта
|19
|9
|3
|7
|30-21
|30
|
9
|Рома
|19
|8
|5
|6
|31-21
|29
|
10
|Торино
|20
|7
|7
|6
|18-18
|28
|
11
|Монца
|20
|6
|7
|7
|20-25
|25
|
12
|Дженоа
|20
|5
|7
|8
|20-24
|22
|
13
|Лечче
|19
|4
|9
|6
|20-25
|21
|
14
|Фрозиноне
|19
|5
|4
|10
|25-34
|19
|
15
|Сассуоло
|19
|5
|4
|10
|26-33
|19
|
16
|Верона
|20
|4
|5
|11
|18-27
|17
|
17
|Удинезе
|19
|2
|11
|6
|19-30
|17
|
18
|Кальяри
|19
|3
|6
|10
|17-32
|15
|
19
|Эмполи
|20
|3
|4
|13
|11-35
|13
|
20
|Салернитана
|20
|2
|6
|12
|17-40
|12
|13.01
|17:00
|
Дженоа – Торино
|0 : 0
|13.01
|17:00
|
Наполи – Салернитана
|2 : 1
|13.01
|20:00
|
Верона – Эмполи
|2 : 1
|13.01
|22:45
|
Монца – Интер
|1 : 5
|14.01
|14:30
|
Лацио – Лечче
|- : -
|14.01
|17:00
|
Кальяри – Болонья
|- : -
|14.01
|20:00
|
Фиорентина – Удинезе
|- : -
|14.01
|22:45
|
Милан – Рома
|- : -
|15.01
|22:45
|
Аталанта – Фрозиноне
|- : -
|16.01
|22:45
|
Ювентус – Сассуоло
|- : -
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|18
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|9
|
|
Оливье Жиру
Милан
|9
|П
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|7
|
|
Перейра Гомес Фелипе Андерсон
Лацио
|6
|
|
Генрих Мхитарян
Интер
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|17
|1
|2
|
|
Паскуале Маццокки
Наполи, Салернитана
|19
|1
|4
|
|
Малик Тшау
Милан
|11
|1
|3