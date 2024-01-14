Гол Фелипе Андерсона принес «Лацио» победу над «Лечче»
«Лацио» на своем поле обыграл «Лечче» в матче 20-го тура итальянской серии А — 1:0.
Единственный гол на 58-й минуте забил Фелипе Андерсон.
«Лацио» (33 очка) поднялся на пятое место в серии А. Римляне выиграли в пятом матче подряд. «Лечче» (21) занимает 13-ю строчку в турнирной таблице.
Источник: Таблица серии А
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|19
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|4
|1
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|46
|
3
|Милан
|19
|12
|3
|4
|35-20
|39
|
4
|Лацио
|20
|10
|3
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|24-20
|33
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|20
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|7
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|25
|
12
|Дженоа
|20
|5
|7
|8
|20-24
|22
|
13
|Лечче
|20
|4
|9
|7
|20-26
|21
|
14
|Фрозиноне
|19
|5
|4
|10
|25-34
|19
|
15
|Сассуоло
|19
|5
|4
|10
|26-33
|19
|
16
|Верона
|20
|4
|5
|11
|18-27
|17
|
17
|Удинезе
|19
|2
|11
|6
|19-30
|17
|
18
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|17-32
|15
|
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|13.01
|17:00
|
Дженоа – Торино
|0 : 0
|13.01
|17:00
|
Наполи – Салернитана
|2 : 1
|13.01
|20:00
|
Верона – Эмполи
|2 : 1
|13.01
|22:45
|
Монца – Интер
|1 : 5
|14.01
|14:30
|
Лацио – Лечче
|1 : 0
|14.01
|17:00
|
Кальяри – Болонья
|- : -
|14.01
|20:00
|
Фиорентина – Удинезе
|- : -
|14.01
|22:45
|
Милан – Рома
|- : -
|15.01
|22:45
|
Аталанта – Фрозиноне
|- : -
|16.01
|22:45
|
Ювентус – Сассуоло
|- : -
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|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|18
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|9
|
|
Оливье Жиру
Милан
|9
|П
|
|
Маркус Тюрам
Интер
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|
|
Генрих Мхитарян
Интер
|6
|
|
Перейра Гомес Фелипе Андерсон
Лацио
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|17
|1
|2
|
|
Паскуале Маццокки
Салернитана, Наполи
|19
|1
|4
|
|
Малик Тшау
Милан
|11
|1
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