Гол Фелипе Андерсона принес «Лацио» победу над «Лечче»

«Лацио» на своем поле обыграл «Лечче» в матче 20-го тура итальянской серии А — 1:0.

Единственный гол на 58-й минуте забил Фелипе Андерсон.

«Лацио» (33 очка) поднялся на пятое место в серии А. Римляне выиграли в пятом матче подряд. «Лечче» (21) занимает 13-ю строчку в турнирной таблице.