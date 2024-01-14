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Балотелли раскритиковал игру Леау за «Милан»

Виктория Кравченко
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Экс-нападающий «Милана» Марио Балотелли не понимает нынешней игры Рафаэла Леау в матче Кубка Италии с «Аталантой» (1:2).

«Я смотрел матч с братом и не понимал — Леау что, решил играть как я? Не видел в нем воли к победе. Пора поговорить об этом. Потом он, правда, забил. Приветствую тебя, мой друг», — цитирует Балотелли pianetamilan.it.

В этом сезоне 24-летний португалец провел 16 матчей в серии А, забил 5 голов и сделал 3 голевые передачи.

Марио Балотелли
Рафаэл Леау
ФК Аталанта
ФК Милан
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«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 20 16 3 1 49-10 51
2
 Ювентус 19 14 4 1 29-12 46
3
 Милан 19 12 3 4 35-20 39
4
 Фиорентина 19 10 3 6 27-19 33
5
 Болонья 19 8 8 3 22-16 32
6
 Наполи 20 9 4 7 30-25 31
7
 Лацио 19 9 3 7 23-20 30
8
 Аталанта 19 9 3 7 30-21 30
9
 Рома 19 8 5 6 31-21 29
10
 Торино 20 7 7 6 18-18 28
11
 Монца 20 6 7 7 20-25 25
12
 Дженоа 20 5 7 8 20-24 22
13
 Лечче 19 4 9 6 20-25 21
14
 Фрозиноне 19 5 4 10 25-34 19
15
 Сассуоло 19 5 4 10 26-33 19
16
 Верона 20 4 5 11 18-27 17
17
 Удинезе 19 2 11 6 19-30 17
18
 Кальяри 19 3 6 10 17-32 15
19
 Эмполи 20 3 4 13 11-35 13
20
 Салернитана 20 2 6 12 17-40 12
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13.01 17:00
Дженоа – Торино
 0 : 0
13.01 17:00
Наполи – Салернитана
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Верона – Эмполи
 2 : 1
13.01 22:45
Монца – Интер
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14.01 14:30
Лацио – Лечче
 - : -
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Кальяри – Болонья
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Доменико Берарди

Сассуоло

 9
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

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Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

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Перейра Гомес Фелипе Андерсон

Лацио

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Генрих Мхитарян

Генрих Мхитарян

Интер

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И К Ж
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 17 1 2
Паскуале Маццокки

Паскуале Маццокки

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 19 1 4
Малик Тшау

Малик Тшау

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