Балотелли раскритиковал игру Леау за «Милан»

Экс-нападающий «Милана» Марио Балотелли не понимает нынешней игры Рафаэла Леау в матче Кубка Италии с «Аталантой» (1:2).

«Я смотрел матч с братом и не понимал — Леау что, решил играть как я? Не видел в нем воли к победе. Пора поговорить об этом. Потом он, правда, забил. Приветствую тебя, мой друг», — цитирует Балотелли pianetamilan.it.

В этом сезоне 24-летний португалец провел 16 матчей в серии А, забил 5 голов и сделал 3 голевые передачи.