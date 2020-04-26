В Италии объявили о смягчении карантина с 4 мая. С 18 мая разрешены групповые тренировки

Италия приступает ко второй фазе борьбы с коронавирусом: снятию жесткого карантина. Как сообщает Football Italia, с 4 мая футболистам разрешат проводить индивидуальные тренировки. С 18 мая будут доступны групповые занятия.

1 июня в Италии планируется открытие ряда заведений, и ожидается, что именно с этого дня разрешат проводить официальные матчи, правда, за закрытыми дверями.

Футболисты будут регулярно текстроваться на коронавирус, а в случае выявления заражения спортсмен будет изолирован.

Чемпионат Италии был прерван из-за пандемии коронавируса после 25-26 сыгранных матчей.

По данным Worldometers, в мире выявлено 2 977 188 случаев заражения коронавирусом. 206 139 человек умерли, 874 587 выздоровели. Италия — одна из наиболее пострадавших стран. В ней зафиксировано 197 675 случаев заражения, 64 928 случаев стали летальными.