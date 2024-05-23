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Сегодня, 15:05

«Болонья» объявила об уходе тренера Мотты

Руслан Минаев
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Тиагу Мотта.
Фото Global Look Press

Главный тренер «Болоньи» Тиагу Мотта покинул свой пост, сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что 41-летний специалист принял решение не продлевать контракт.

«За эти два года я увидел подготовленного и побеждающего тренера, который придал команде блестящую игровую индивидуальность. Достижение выхода в Лигу чемпионов отмечает его и всех игроков в истории нашего клуба», — сказал президент клуба Джоуи Сапуто.

Ранее Sky Sport сообщал, что тренер возглавит «Ювентус».

В нынешнем сезоне «Болонья» под руководством Мотты вышла в Лигу чемпионов впервые за 60 лет. Команда (68 очков) занимает третье место в таблице серии А, опережая «Ювентус» по дополнительным показателям.

Тиагу Мотта
Футбол
ФК Болонья
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