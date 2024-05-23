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Сегодня, 18:00

Италия: расписание и результаты матчей 38 тура серии А

Матчи 38-го тура серии А пройдут с 23 по 26 мая
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Футболисты «Интера».
Фото Global Look Press

Матчи 38-го тура серии А сезона-2023/24 состоятся с 23 по 26 мая. Откроет тур игра «Кальяри» — «Фиорентина», которая состоится в четверг, 23 мая. «Интер» в 38-м туре сыграет с «Вероной», «Ювентус» — с «Монцой», а «Аталанта» Алексея Миранчука — с «Торино».
После 37 туров в чемпионате Италии лидирует миланский «Интер» — команда набрала 93 очка.

Чемпионат Италии: расписание и результаты матчей 38-го тура серии А

23 мая, четверг

21.45. «Кальяри» — «Фиорентина»

Италия. Серия А. 38-й тур
23 мая, 21:45. Unipol Domus (Кальяри)
Кальяри
Фиорентина

24 мая, пятница

21.45. «Дженоа» — «Болонья»

Италия. Серия А. 38-й тур
24 мая, 21:45. Luigi Ferraris (Генуя)
Дженоа
Болонья

25 мая, суббота

19.00. «Ювентус» — «Монца»

Италия. Серия А. 38-й тур
25 мая, 19:00. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
Монца

21.45. «Милан» — «Салернитана»

Италия. Серия А. 38-й тур
25 мая, 21:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
Салернитана

26 мая, воскресенье

19.00. «Аталанта» — «Торино»

Италия. Серия А. 38-й тур
26 мая, 19:00. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
Торино

19.00. «Наполи» — «Лечче»

Италия. Серия А. 38-й тур
26 мая, 19:00. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
Лечче

21.45. «Эмполи» — «Рома»

Италия. Серия А. 38-й тур
26 мая, 21:45. Carlo Castellani (Эмполи)
Эмполи
Рома

21.45. «Фрозиноне» — «Удинезе»

Италия. Серия А. 38-й тур
26 мая, 21:45. Stadio Benito Stirpe (Фрозиноне)
Фрозиноне
Удинезе

21.45. «Лацио» — «Сассуоло»

Италия. Серия А. 38-й тур
26 мая, 21:45. Olimpico (Рим)
Лацио
Сассуоло

21.45. «Верона» — «Интер»

Италия. Серия А. 38-й тур
26 мая, 21:45. Stadio Marc'Antonio Bentegodi (Верона)
Верона
Интер

Время начала матчей — московское.

Чемпионат Италии по футболу: новости и обзоры матчей, статистика и календарь игр, лучшие бомбардиры и расписание в актуальном виде на сайте

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ФК Интер (Интернационале)
ФК Лацио
ФК Милан
ФК Ювентус
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Неделя

«Болонья» объявила об уходе тренера Мотты
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 37 29 6 2 87-20 93
2
 Милан 37 22 8 7 73-46 74
3
 Болонья 37 18 14 5 54-30 68
4
 Ювентус 37 18 14 5 52-31 68
5
 Аталанта 36 20 6 10 67-39 66
6
 Рома 37 18 9 10 64-44 63
7
 Лацио 37 18 6 13 48-38 60
8
 Фиорентина 36 15 9 12 55-42 54
9
 Торино 37 13 14 10 36-33 53
10
 Наполи 37 13 13 11 55-48 52
11
 Дженоа 37 11 13 13 43-45 46
12
 Монца 37 11 12 14 39-49 45
13
 Верона 37 9 10 18 36-49 37
14
 Лечче 37 8 13 16 32-54 37
15
 Кальяри 37 8 12 17 40-65 36
16
 Фрозиноне 37 8 11 18 44-68 35
17
 Удинезе 37 5 19 13 36-53 34
18
 Эмполи 37 8 9 20 27-53 33
19
 Сассуоло 37 7 8 22 42-74 29
20
 Салернитана 37 2 10 25 29-78 16
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23.05 21:45
Кальяри – Фиорентина
 - : -
24.05 21:45
Дженоа – Болонья
 - : -
25.05 19:00
Ювентус – Монца
 - : -
25.05 21:45
Милан – Салернитана
 - : -
26.05 19:00
Аталанта – Торино
 - : -
26.05 19:00
Наполи – Лечче
 - : -
26.05 21:45
Эмполи – Рома
 - : -
26.05 21:45
Фрозиноне – Удинезе
 - : -
26.05 21:45
Лацио – Сассуоло
 - : -
26.05 21:45
Верона – Интер
 - : -
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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 24
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 16
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 15
П
Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Милан

 9
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 8
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 8
И К Ж
Давиде Калабрия

Давиде Калабрия

Милан

 28 1 3
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 32 1 3
Тео Эрнандез

Тео Эрнандез

Милан

 31 1 11
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