Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 19:24

Marca: Эрнандес в шаге от перехода в «Баварию»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Тео Эрнандес.
Фото Global Look Press

Защитник «Милана» Тео Эрнандес в ближайшее время может присоединиться к «Баварии», сообщает Marca.

По информации источника, сделка между сторонами близка к завершению. Отмечается, что покупкой Эрнандеса мюнхенский клуб хочет обезопасить себя на случай ухода Альфонсо Дэвиса из команды.

Эрнандес выступает за «Милан» с 2019 года. В текущем сезоне 26-летний игрок принял участие в 45 матчах за красно-черных во всех турнирах, отметившись 5 голами и 11 результативными передачами. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.

По итогам сезона-2023/24 «Бавария» заняла третье место в турнирной таблице бундеслиги, набрав 72 очка в 34 играх.

Источник: https://www.marca.com/futbol/bundesliga/2024/05/23/664f22c422601d2c2b8b45f9.html
Тео Эрнандес
Футбол
ФК Бавария
ФК Милан
1
0
Читайте также
Румыния попала в группу Евро-2024 с Бельгией, Украиной и Словакией
Украинка Снигур отказалась от рукопожатий с россиянкой Селехметьевой в квалификации «Ролан Гаррос»
Главу управления департамента Минобороны задержали по подозрению во взятке
Кокорин не стал лучшим бомбардиром, у Миранчука — кубок ЛЕ, у Головина — попадание в сборную лучших. Как прошел европейский футбольный сезон для россиян
Путин разрешил использовать имущество США для компенсации нанесенного ущерба
В сгоревшем доме в Истре находился нелегальный хостел
Популярное видео
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Италия: расписание и результаты матчей 38 тура серии А
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 37 29 6 2 87-20 93
2
 Милан 37 22 8 7 73-46 74
3
 Болонья 37 18 14 5 54-30 68
4
 Ювентус 37 18 14 5 52-31 68
5
 Аталанта 36 20 6 10 67-39 66
6
 Рома 37 18 9 10 64-44 63
7
 Лацио 37 18 6 13 48-38 60
8
 Фиорентина 36 15 9 12 55-42 54
9
 Торино 37 13 14 10 36-33 53
10
 Наполи 37 13 13 11 55-48 52
11
 Дженоа 37 11 13 13 43-45 46
12
 Монца 37 11 12 14 39-49 45
13
 Верона 37 9 10 18 36-49 37
14
 Лечче 37 8 13 16 32-54 37
15
 Кальяри 37 8 12 17 40-65 36
16
 Фрозиноне 37 8 11 18 44-68 35
17
 Удинезе 37 5 19 13 36-53 34
18
 Эмполи 37 8 9 20 27-53 33
19
 Сассуоло 37 7 8 22 42-74 29
20
 Салернитана 37 2 10 25 29-78 16
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
23.05 21:45
Кальяри – Фиорентина
 - : -
24.05 21:45
Дженоа – Болонья
 - : -
25.05 19:00
Ювентус – Монца
 - : -
25.05 21:45
Милан – Салернитана
 - : -
26.05 19:00
Аталанта – Торино
 - : -
26.05 19:00
Наполи – Лечче
 - : -
26.05 21:45
Эмполи – Рома
 - : -
26.05 21:45
Фрозиноне – Удинезе
 - : -
26.05 21:45
Лацио – Сассуоло
 - : -
26.05 21:45
Верона – Интер
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 24
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 16
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 15
П
Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Милан

 9
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 8
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 8
И К Ж
Давиде Калабрия

Давиде Калабрия

Милан

 28 1 3
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 32 1 3
Тео Эрнандез

Тео Эрнандез

Милан

 31 1 11
Вся статистика

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости