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Сегодня, 12:30

Кьеллини может вернуться в «Ювентус»

Виктория Кравченко
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Джорджо Кьеллини.
Фото Global Look Press

Чемпион Европы в составе сборной Италии Джорджио Кьеллини может вернуться в «Ювентус», информирует La Gazzetta dello Sport.

По данным издания, экс-игрок команды займет одну из технических должностей в туринском клубе и будет тесно работать с основной командой «Юве».

39-летний футболист выступал за «Ювентус» с 2005 по 2022 год, после чего перешел в «Лос-Анджелес», где завершил карьеру и в январе 2024 года вошел в тренерский штаб американского клуба.

Джорджо Кьеллини
Футбол
ФК Ювентус
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