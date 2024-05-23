Кьеллини может вернуться в «Ювентус»

Чемпион Европы в составе сборной Италии Джорджио Кьеллини может вернуться в «Ювентус», информирует La Gazzetta dello Sport.

По данным издания, экс-игрок команды займет одну из технических должностей в туринском клубе и будет тесно работать с основной командой «Юве».

39-летний футболист выступал за «Ювентус» с 2005 по 2022 год, после чего перешел в «Лос-Анджелес», где завершил карьеру и в январе 2024 года вошел в тренерский штаб американского клуба.