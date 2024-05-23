Кьеллини может вернуться в «Ювентус»
Чемпион Европы в составе сборной Италии Джорджио Кьеллини может вернуться в «Ювентус», информирует La Gazzetta dello Sport.
По данным издания, экс-игрок команды займет одну из технических должностей в туринском клубе и будет тесно работать с основной командой «Юве».
39-летний футболист выступал за «Ювентус» с 2005 по 2022 год, после чего перешел в «Лос-Анджелес», где завершил карьеру и в январе 2024 года вошел в тренерский штаб американского клуба.
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Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
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|
1
|Интер
|37
|29
|6
|2
|87-20
|93
|
2
|Милан
|37
|22
|8
|7
|73-46
|74
|
3
|Болонья
|37
|18
|14
|5
|54-30
|68
|
4
|Ювентус
|37
|18
|14
|5
|52-31
|68
|
5
|Аталанта
|36
|20
|6
|10
|67-39
|66
|
6
|Рома
|37
|18
|9
|10
|64-44
|63
|
7
|Лацио
|37
|18
|6
|13
|48-38
|60
|
8
|Фиорентина
|36
|15
|9
|12
|55-42
|54
|
9
|Торино
|37
|13
|14
|10
|36-33
|53
|
10
|Наполи
|37
|13
|13
|11
|55-48
|52
|
11
|Дженоа
|37
|11
|13
|13
|43-45
|46
|
12
|Монца
|37
|11
|12
|14
|39-49
|45
|
13
|Верона
|37
|9
|10
|18
|36-49
|37
|
14
|Лечче
|37
|8
|13
|16
|32-54
|37
|
15
|Кальяри
|37
|8
|12
|17
|40-65
|36
|
16
|Фрозиноне
|37
|8
|11
|18
|44-68
|35
|
17
|Удинезе
|37
|5
|19
|13
|36-53
|34
|
18
|Эмполи
|37
|8
|9
|20
|27-53
|33
|
19
|Сассуоло
|37
|7
|8
|22
|42-74
|29
|
20
|Салернитана
|37
|2
|10
|25
|29-78
|16
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32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|23.05
|21:45
|
Кальяри – Фиорентина
|- : -
|24.05
|21:45
|
Дженоа – Болонья
|- : -
|25.05
|19:00
|
Ювентус – Монца
|- : -
|25.05
|21:45
|
Милан – Салернитана
|- : -
|26.05
|19:00
|
Аталанта – Торино
|- : -
|26.05
|19:00
|
Наполи – Лечче
|- : -
|26.05
|21:45
|
Эмполи – Рома
|- : -
|26.05
|21:45
|
Фрозиноне – Удинезе
|- : -
|26.05
|21:45
|
Лацио – Сассуоло
|- : -
|26.05
|21:45
|
Верона – Интер
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|24
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|16
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|15
|П
|
|
Рафаэл Леау
Милан
|9
|
|
Пауло Дибала
Рома
|8
|
|
Оливье Жиру
Милан
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Давиде Калабрия
Милан
|28
|1
|3
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|32
|1
|3
|
|
Тео Эрнандез
Милан
|31
|1
|11
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