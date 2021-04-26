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В «Фиорентине» рассказали о состоянии здоровья Кокорина

15:47
Александр Кокорин. Фото ФК «Фиорентина»
Александр Кокорин. Фото ФК «Фиорентина»
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Пресс-атташе «Фиорентины» Лука Ди Франческо в беседе с «СЭ» рассказал о сроках восстановления нападающего Александра Кокорина, который получил травму прямой мышцы бедра в матче против «Ромы» (1:2) 3 марта.

«До субботы Кокорин тренировался индивидуально. Сейчас он всё еще продолжает восстанавливаться от травмы. Посмотрим, что будет завтра, когда команда проведет первую тренировку на этой неделе. Сыграет ли он в ближайших двух турах против «Болоньи» или «Лацио»? Пока не знаю», — сказал Ди Франческо «СЭ».

30-летний Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» в январе 2021 года. 30-летний россиянин провел 3 матча в составе команды и не отличился результативными действиями.

(Константин Колмаков)

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