Миранчук отреагировал на гол «Болонье»: «Думаете, здесь нужна подпись?»

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук прокомментировал в Instagram свой гол в ворота «Болоньи» (5:0) в матче 33-го тура чемпионата Италии. Футболист забил мяч в ворота соперника на 73-й минуте.

«Думаете, здесь нужна подпись», — подписал снимок со своей фотографией Миранчук.