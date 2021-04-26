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Миранчук отреагировал на гол «Болонье»: «Думаете, здесь нужна подпись?»

15:26
Алексей Миранчук. Фото ФК "Аталанта"
Алексей Миранчук. Фото ФК &quot;Аталанта&quot;
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Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук прокомментировал в Instagram свой гол в ворота «Болоньи» (5:0) в матче 33-го тура чемпионата Италии. Футболист забил мяч в ворота соперника на 73-й минуте.

«Думаете, здесь нужна подпись», — подписал снимок со своей фотографией Миранчук.

Публикация от Alexey Miranchuk (@miranchuk)

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