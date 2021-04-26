Сын Пирло рассказал, что подвергается оскорблениям в соцсетях из-за работы отца в «Ювентусе»

17-летний сын главного тренер «Ювентуса» Андреа Пирло, Никколо, рассказал, что получает оскорбительные сообщения в социальных сетях.

«Мне постоянно приходят угрозы и оскорбления. Недавно мне пришло следующее сообщение: «Ты должен умереть вместе со своим отцом», — написал юноша в Instagram.

«Ювентус» на данный момент находится на третьем месте в таблице серии А. Андреа Пирло возглавил команду перед началом сезона.