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Сын Пирло рассказал, что подвергается оскорблениям в соцсетях из-за работы отца в «Ювентусе»

16:16
Андреа Пирло с сыном. Фото Twitter
Андреа Пирло с сыном. Фото Twitter
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17-летний сын главного тренер «Ювентуса» Андреа Пирло, Никколо, рассказал, что получает оскорбительные сообщения в социальных сетях.

«Мне постоянно приходят угрозы и оскорбления. Недавно мне пришло следующее сообщение: «Ты должен умереть вместе со своим отцом», — написал юноша в Instagram.

«Ювентус» на данный момент находится на третьем месте в таблице серии А. Андреа Пирло возглавил команду перед началом сезона.

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