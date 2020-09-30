В «Дженоа» сообщили об 11 игроках, заразившихся коронавирусом

11 игроков «Дженоа» заразились коронавирусом. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что положительный тест сдали Франческо Кассата, Лукас Лерагер, Федерико Маркетти, Филиппо Мелегони, Лука Пеллегрини, Маттиа Перин, Марко Пьяца, Иван Радованович, Лассе Шене, Давиде Дзаппакоста и Валон Бехрами. Кроме того, вирус выявлен и у четырех сотрудников клуба.

3 октября «Дженоа» предстоит матч третьего тура серии А против «Торино». Пока неизвестно, будет ли перенесена эта игра. В предыдущем туре генуэзцы уступили «Наполи» (0:6).