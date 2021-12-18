Защитник «Милана» Эрнандес может пропустить матч с «Наполи» из-за болезни
Защитник «Милана» Тео Эрнандес может пропустить матч 18-го тура чемпионата Италии против «Наполи», сообщает Football Italia.
По информации источника, 24-летний француз еще не до конца восстановился от болезни. Сообщается, что в пятницу он тренировался лишь в зале и не занимался в общей группе с остальной командой.
В сезоне-2021/22 Эрнандес провел 19 матчей за «Милан», на его счету 1 гол и 5 результативных передач.
Матч «Милан» — «Наполи» состоится завтра, 19 декабря. Начало встречи — в 22.45 (мск).
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Дополнительная информация:
https://football-italia.net/theo-hernandez-in-doubt-for-milan-vs-napoli/
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