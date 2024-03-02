«Удинезе» в меньшинстве удержал ничью в матче с «Салернитаной»

«Удинезе» на своем поле сыграл вничью с «Салернитаной» в матче 27-го тура итальянской серии А — 1:1.

Счет на 10-й минуте открыл форвард гостей Лум Чауна. В конце первого тайма хозяева отыгрались благодаря голу Ассана Камара.

Во втором тайме «Удинезе» остался в меньшинстве — на 66-й минуте вторую желтую карточку получил Фести Эбоселе.

«Удинезе» (24 очка) занимает 15-е место в серии А. «Салернитана» (14) продолжает замыкать турнирную таблицу. Команда не побеждает с 30 декабря прошлого года — в 18-м туре обыграли «Верону» (1:0).