«Рома» разгромила «Монцу», римляне при Де Росси выиграли 7 игр из 9

«Рома» разгромила на выезде «Монцу» в матче 27-го тура чемпионата Италии — 4:1.

У римлян в первом тайме голы забивали Лоренцо Пеллегрини и Ромелу Лукаку, во втором — Пауло Дибала и Леандро Паредес. У хозяев отметился Андреа Карбони.

«Рома» после прихода в клуб Даниеле Де Росси выиграла 7 игр из 9.

«Волки» одержали третью победу подряд в серии А. Клуб набрал 47 очков и занимает 5-е место в таблице чемпионата.

«Монца» проиграла впервые за 5 игр (3 победы и 2 ничьих) — 36 очков и 11-я строчка.