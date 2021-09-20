«Наполи» разгромил «Удинезе» и вышел на первое место в чемпионате Италии

«Наполи» обыграл «Удинезе» (4:0) в матче четвертого тура чемпионата Италии.

Голы забивали Виктор Осимен, Амир Ррахмани, Калиду Кулибали и Ирвинг Лосано. Команда Лучано Спаллетти выиграла все четыре стартовых матча. Она занимает первое место с 12-ю очками. У «Удинезе» семь очков и восьмое место.

Следующий матч в Лиге Европы «Спартак» проведет именно против «Наполи». Эта игра состоится в Неаполе 30 сентября.

Чемпионат Италии. Серия А

4-й тур

«Удинезе» — «Наполи» — 0:4 (0:2)

Голы: Осимен, 24 (0:1). Ррахмани, 35 (0:2). Кулибали, 52 (0:3). Лосано, 84 (0:4).

«Удинезе»: Сильвестри, Найтинк, Самир, Стрюгер Ларсен (Зегелар, 72), Бекао, Молина (Соппи, 86), Арслан (Самарджич, 72), Перейра (Макенго, 64), Уоллас, Деулофеу (Бету, 64), Пуссетто.

«Наполи»: Оспина, Мариу Руй (Дзаноли, 86), Кулибали, Ррахмани, Ди Лоренцо, Замбо Ангисса, Эльмас, Руис (Петанья, 81), Инсинье (Зелиньски, 71), Политано (Лосано, 71), Осимен (Унас, 81).

Предупреждения: Самир, 56. Молина, 66. Мариу Руй, 82.

Судья: Манганьелло.

20 сентября. Удине. Стадион «Дачия Арена».