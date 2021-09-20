С лета 2022 года отступные за де Лигта составят 150 миллионов евро
С лета 2022 года в контракте защитник «Ювентуса» Маттейса де Лигта вступает в силу опция с суммой отступных. Она составит 150 миллионов евро, сообщает журналист Фабрицио Романо.
Договор 22-летнего голландца с туринским клубом рассчитан до лета 2024 года. Агент футболиста Мино Райола уже обсуждает с клубом возможность продления контракта.
В нынешнем сезоне де Лигт провел во всех турнирах 4 матча. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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