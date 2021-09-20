С лета 2022 года отступные за де Лигта составят 150 миллионов евро

С лета 2022 года в контракте защитник «Ювентуса» Маттейса де Лигта вступает в силу опция с суммой отступных. Она составит 150 миллионов евро, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Договор 22-летнего голландца с туринским клубом рассчитан до лета 2024 года. Агент футболиста Мино Райола уже обсуждает с клубом возможность продления контракта.

В нынешнем сезоне де Лигт провел во всех турнирах 4 матча. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро.