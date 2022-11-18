«Удинезе» хочет продлить контракт с экс-защитником ЦСКА Бекао

«Удинезе» хочет продлить контракт с защитником Родриго Бекао, пишет инсайдер Николо Скира.

Действующий контракт защитника с клубом рассчитан до 2024 года, но команда из Удине предлагает 26-летнему бразильцу соглашение до лета 2026 года.

В нынешнем сезоне серии А Бекао провел 9 матчей, в которых забил 1 гол.

Напомним, что до перехода «Удинезе» он провел сезон на правах аренды в московском ЦСКА.