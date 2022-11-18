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Голландский журналист: «Завораживающий футбол Кварацхелии в «Наполи» — заслуга Слуцкого»

Иван Шитик
Корреспондент
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Голландский журналист Лекс Ламмерс, представляющий газету Gelderlander, отметил, что бывший главный тренер «Витесса» и «Рубина» Леонид Слуцкий открыл для европейского футбола полузащитника Хвичу Кварацхелию.

— Сейчас в Европе зажглась новая звезда — Хвича Кварацхелия. Именно при Слуцком он заиграл в «Рубине» и получил дорогу в Европу. Это не аргумент в его пользу?

— В Голландии у Лео не получилось воспитать топового футболиста, но что касается Кварацхелии, то соглашусь: его завораживающий футбол в «Наполи» — заслуга Лео. Слуцкий откопал бриллиант для европейского футбола, — сказал Ламмерс Sport24.

В нынешнем сезоне Кварацхелия забил 8 голов и отдал 10 результативных передач в 17 матчах за итальянский «Наполи» во всех турнирах.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-11-18-gollandskiy-zhurnalist-pro-kvaratskheliyu-slutskiy-otkopal-brilliant-dlya-yevropeyskogo-futbola
Хвича Кварацхелия
ФК Наполи
Леонид Слуцкий
7
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 Наполи 15 13 2 0 37-12 41
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 Милан 15 10 3 2 29-15 33
3
 Ювентус 15 9 4 2 24-7 31
4
 Лацио 15 9 3 3 26-11 30
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 Интер 15 10 0 5 34-22 30
6
 Аталанта 15 8 3 4 22-15 27
7
 Рома 15 8 3 4 18-14 27
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 Удинезе 15 6 6 3 24-17 24
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 Салернитана 15 4 5 6 19-24 17
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15
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16
 Лечче 15 3 6 6 14-17 15
17
 Специя 15 3 4 8 14-26 13
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 Сампдория 15 1 3 11 6-27 6
20
 Верона 15 1 2 12 12-29 5
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 - : -
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 - : -
4.01 16:30
Торино – Верона
 - : -
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 - : -
4.01 18:30
Лечче – Лацио
 - : -
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 - : -
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Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

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И К Ж
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Эмполи

 13 1 1
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