Голландский журналист: «Завораживающий футбол Кварацхелии в «Наполи» — заслуга Слуцкого»

Голландский журналист Лекс Ламмерс, представляющий газету Gelderlander, отметил, что бывший главный тренер «Витесса» и «Рубина» Леонид Слуцкий открыл для европейского футбола полузащитника Хвичу Кварацхелию.

— Сейчас в Европе зажглась новая звезда — Хвича Кварацхелия. Именно при Слуцком он заиграл в «Рубине» и получил дорогу в Европу. Это не аргумент в его пользу?

— В Голландии у Лео не получилось воспитать топового футболиста, но что касается Кварацхелии, то соглашусь: его завораживающий футбол в «Наполи» — заслуга Лео. Слуцкий откопал бриллиант для европейского футбола, — сказал Ламмерс Sport24.

В нынешнем сезоне Кварацхелия забил 8 голов и отдал 10 результативных передач в 17 матчах за итальянский «Наполи» во всех турнирах.