«Ювентус» летом выкупит Мойзе Кина у «Эвертона»

«Ювентус» выкупит нападающего Мойзе Кина у «Эвертона» летом 2023 года, сообщает журналист Фабрицио Романо.

«Мойзе играет очень хорошо, он будет важным игроком «Ювентуса» в течение многих лет», — приводит Романо слова агент Кина Рафаэла Пимента.

22-летний футболист играет за «Ювентус» на парвах аренды с лета 2021 года. В текущем сезоне он провел на поле 18 матчей во всех турнирах и забил пять мячей.

По данным Transfermarkt, по окончании сезона туринцы заплатят за Кина 30 миллионов евро.