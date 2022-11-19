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Сегодня, 08:24

«Ювентус» летом выкупит Мойзе Кина у «Эвертона»

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Ювентус» выкупит нападающего Мойзе Кина у «Эвертона» летом 2023 года, сообщает журналист Фабрицио Романо.

«Мойзе играет очень хорошо, он будет важным игроком «Ювентуса» в течение многих лет», — приводит Романо слова агент Кина Рафаэла Пимента.

22-летний футболист играет за «Ювентус» на парвах аренды с лета 2021 года. В текущем сезоне он провел на поле 18 матчей во всех турнирах и забил пять мячей.

По данным Transfermarkt, по окончании сезона туринцы заплатят за Кина 30 миллионов евро.

Источник: Fabrizio Romano
Мойзе Кин
ФК Эвертон
ФК Ювентус
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