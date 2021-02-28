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«Удинезе» — «Фиорентина»: Кокорин попал в запас

15:58
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«Удинезе» примет «Фиорентину» в матче 24-го тура чемпионата Италии. Стали известны стартовые составы команд.

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин попал в число запасных.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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