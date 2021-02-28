Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

«Аталанта» в гостях победила «Сампдорию», Миранчук вышел на замену

16:26
Теги:

«Аталанта» победила «Самдорию» в матче 24-го тура чемпионата Италии. Команда из Бергамо выиграла на выезде со счетом 2:0.

Российский полузащитник Алексей Миранчук вышел на замену в концовке первого тайма.

«Аталанта» одержала третью победу подряд и набрала 46 очков. Команда поднялась на четвертое место в турнирной таблице.

Чемпионат Италии. Серия А

24-й тур

«Сампдория» — «Аталанта» — 0:2 (0:1)

Голы: Малиновский, 40 (0:1). Гозенс, 70 (0:2).

«Сампдория»: Аудеро, Берешиньски, Йосида, Феррари, Ауджелло, Дамсгор (Кандрева, 67), Экдаль, Торсби, Верре (Бальде, 61), Янкто (Рамирес, 67), Ла Гумина (Квальярелла, 61).

«Аталанта»: Спортьелло, Толой, Ромеро, Паломино, Мехле, де Рон, Фройлер, Пашалич (Пессина, 59), Малиновский (Миранчук, 83), Гозенс, Муриэль (Иличич, 59).

Предупреждения: Фройлер, 10. Толой, 47. Экдаль, 63. де Рон, 81.

Судья: Маринелли (Италия).

28 февраля. Генуя. Стадион «Луиджи Феррарис».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2020-2021/

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир