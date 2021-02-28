«Аталанта» в гостях победила «Сампдорию», Миранчук вышел на замену
«Аталанта» победила «Самдорию» в матче 24-го тура чемпионата Италии. Команда из Бергамо выиграла на выезде со счетом 2:0.
Российский полузащитник Алексей Миранчук вышел на замену в концовке первого тайма.
«Аталанта» одержала третью победу подряд и набрала 46 очков. Команда поднялась на четвертое место в турнирной таблице.
Чемпионат Италии. Серия А
24-й тур
«Сампдория» — «Аталанта» — 0:2 (0:1)
Голы: Малиновский, 40 (0:1). Гозенс, 70 (0:2).
«Сампдория»: Аудеро, Берешиньски, Йосида, Феррари, Ауджелло, Дамсгор (Кандрева, 67), Экдаль, Торсби, Верре (Бальде, 61), Янкто (Рамирес, 67), Ла Гумина (Квальярелла, 61).
«Аталанта»: Спортьелло, Толой, Ромеро, Паломино, Мехле, де Рон, Фройлер, Пашалич (Пессина, 59), Малиновский (Миранчук, 83), Гозенс, Муриэль (Иличич, 59).
Предупреждения: Фройлер, 10. Толой, 47. Экдаль, 63. де Рон, 81.
Судья: Маринелли (Италия).
28 февраля. Генуя. Стадион «Луиджи Феррарис».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2020-2021/
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