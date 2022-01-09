«Удинезе» — «Аталанта»: Миранчук вышел на замену и сделал результативный пас
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на замену в матче 21-го тура чемпионата Италии против «Удинезе».
На 73-й минуте россиянин заменил Марио Пашалича. Счет к тому времени был 3:1 в пользу «Аталанты».
После этого «Аталанта» сделала счет 4:1. Миранчук сделал результативный пас. На 76-й минуте с его передачи забил Луис Муриэль.
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