Андрей Шевченко снова сдал положительный тест на коронавирус
Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко снова сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба клуба. Тесты всех остальных представителей команды дали отрицательные результаты.
45-летний украинский специалист отправлен на самоизоляцию.
В ближайшем матче командой будет руководить его помощник Мауро Тассотти.
28 декабря впервые стало известно, что Шевченко сдал положительный тест на коронавирус. Затем тренер 5 января лично сообщил, что вылечился от коронавируса.
?? Nota medica ?? https://t.co/65MOfuc8vm pic.twitter.com/hzhSUdzs3J— Genoa CFC (@GenoaCFC) January 9, 2022
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