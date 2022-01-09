«Аталанта» разгромила «Удинезе», Миранчук сделал две голевые передачи
«Аталанта» обыграла «Удинезе» (6:2) в матче 21-го тура чемпионата Италии.
В составе хозяев отличился Бету, а Берат Джимсити забил в свои ворота. У гостей дубль сделал Луис Муриэль. Также отличились Марио Пашалич, Руслан Малиновский, Йоахим Мехле и Маттео Пессина.
Российский полузащитник Алексей Миранчук вышел на замену на 74-й минуте вместо Пашалича и сделал две результативные передачи. Он ассистировал Муриэлю и Мехле. Также он поучаствовал и в шестом голе — сделал предголевую передачу и пропустил мяч на Пессину после паса Мехле.
В составе хозяев отличился Бету, а Берат Джимсити забил в свои ворота. У гостей дубль сделал Луис Муриэль. Российский полузащитник Алексей Миранчук вышел на замену на 74-й минуте и сделал две результативные передачи.
«Аталанта» набрала 41 очко и занимает четвертое место. У «Удинезе» 20 очков и 14-я позиция.
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