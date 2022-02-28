«У игроков «Наполи» определенно есть характер». Спаллетти — о победном голе в матче с «Лацио» на 94-й минуте

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти подвел итоги матча 27-го тура чемпионата Италии против «Лацио» (2:1).

«Команда показала хороший футбол во втором тайме. Конечно, чудесный гол Педро позволил «Лацио» сравнять, но до этого у нас было много моментов — гол, который не был засчитан, и тот, который был выбит с линии. Я считаю, что в целом команда заслужила победу. Хочу подчеркнуть, что все стонут о том, что у этой команды нет характера, она мягкая, вялая, и я хочу услышать, как они говорят это сейчас. У нашей команды определенно есть характер», — приводит слова Спаллетти DAZN.

После этого матча «Наполи» с 57 очками поднялся на первое место в турнирной таблице, «Лацио» с 43 очками — на седьмой строчке.