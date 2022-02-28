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«Наполи» обыграл «Лацио» благодаря голу на 94-й минуте и возглавил серию А

Сергей Разин
корреспондент
«Лацио» — «Наполи» — 1:2.
Фото Reuters

«Наполи» в матче 27-го тура чемпионата Италии обыграл «Лацио» со счетом 2:1.

На гол Лоренцо Инсинье римляне ответили точным ударом Педро на 88-й минуте. Через шесть минут Фабиан Руис забил второй гол неаполитанцев и установил окончательный счет.

После этого матча «Наполи» с 57 очками поднялся на первое место в турнирной таблице, «Лацио» с 43 очками — на седьмой строчке.

Италия. Серия А. 27-й тур
27 февр, 22:50. Olimpico (Рим)
Лацио
1:2
Наполи
Голы
Инсинье, 62 (0:1), Педро, 88 (1:1), Руис, 90+4 (1:2)
Лацио
Стракоша Луис Фелипе Габаррон (Ачерби, 84) Раду (Хюсай, 72) Лукас (Башич, 84) Луис Альберто Дзакканьи Милинкович-Савич Марушич Фелипе Андерсон (Педро, 65) Иммобиле
Наполи
Оспина Мариу Руй Ррахмани Ди Лоренцо Кулибали Демме (Лоботка, 81) Руис Зелиньски (Эльмас, 57) Осимхен Политано (Унас, 81) Инсинье (Жуан Жезус, 90+6)
Предупреждения
Раду 71’, Иммобиле 79’, Дзакканьи 82’  -  Мариу Руй 90+3’, Руис 90+6’
Судьи
Белло (Италия)

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0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Чемпионат Италии: «Лацио» проиграл «Наполи», «Ювентус» обыграл «Эмполи» и другие матчи 27-го тура
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 27 17 6 4 49-19 57
2
 Милан 27 17 6 4 53-29 57
3
 Интер 26 16 7 3 55-22 55
4
 Ювентус 27 14 8 5 41-25 50
5
 Аталанта 25 12 8 5 46-30 44
6
 Рома 27 13 5 9 45-34 44
7
 Лацио 27 12 7 8 54-42 43
8
 Фиорентина 26 13 3 10 45-36 42
9
 Верона 27 11 7 9 52-43 40
10
 Сассуоло 27 9 9 9 45-45 36
11
 Торино 26 9 6 11 33-28 33
12
 Болонья 26 9 5 12 32-42 32
13
 Эмполи 27 8 7 12 40-53 31
14
 Удинезе 26 6 11 9 35-42 29
15
 Сампдория 26 7 5 14 35-42 26
16
 Специя 27 7 5 15 28-49 26
17
 Кальяри 27 5 10 12 28-48 25
18
 Венеция 26 5 7 14 24-47 22
19
 Дженоа 27 1 14 12 22-47 17
20
 Салернитана 26 3 6 17 20-59 14
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25.02 20:45
Милан – Удинезе
 1 : 1
25.02 23:00
Дженоа – Интер
 0 : 0
26.02 17:05
Салернитана – Болонья
 1 : 1
26.02 20:05
Эмполи – Ювентус
 2 : 3
26.02 22:50
Сассуоло – Фиорентина
 2 : 1
27.02 14:35
Торино – Кальяри
 1 : 2
27.02 17:05
Верона – Венеция
 3 : 1
27.02 20:05
Специя – Рома
 0 : 1
27.02 22:50
Лацио – Наполи
 1 : 2
28.02 22:50
Аталанта – Сампдория
 - : -
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Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 20
Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 19
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 15
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 8
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 7
Антонио Кандрева

Антонио Кандрева

Сампдория

 7
И К Ж
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 21 1 8
Кельвен Амиан

Кельвен Амиан

Специя

 22 1 5
Роберто Сориано

Роберто Сориано

Болонья

 24 1 5
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