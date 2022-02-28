«Наполи» обыграл «Лацио» благодаря голу на 94-й минуте и возглавил серию А

«Наполи» в матче 27-го тура чемпионата Италии обыграл «Лацио» со счетом 2:1.

На гол Лоренцо Инсинье римляне ответили точным ударом Педро на 88-й минуте. Через шесть минут Фабиан Руис забил второй гол неаполитанцев и установил окончательный счет.

После этого матча «Наполи» с 57 очками поднялся на первое место в турнирной таблице, «Лацио» с 43 очками — на седьмой строчке.