У форварда «Фиорентины» Куаме диагностировали малярию после Кубка Африки
Нападающего «Фиорентины» Кристиана Куаме госпитализировали с малярией после участия в Кубке Африки.
На Кубке Африки 26-летний форвард играл за сборную Кот-д'Ивуара, которая стала победителем турнира. В финале ивуарийцы обыграли Нигерию (2:1).
После возвращения с турнира у футболиста началась лихорадка. Ему сделали тест на возможное заболевание малярией, который показал положительный результат. Куаме госпитализировали.
Куаме выступает за «Фиорентину» с 2020 года. В текущем сезоне он провел за флорентийцев 22 матча, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|26
|22
|3
|1
|67-12
|69
|
2
|Ювентус
|26
|17
|6
|3
|41-19
|57
|
3
|Милан
|26
|16
|5
|5
|50-32
|53
|
4
|Болонья
|26
|13
|9
|4
|39-23
|48
|
5
|Аталанта
|26
|14
|4
|8
|48-28
|46
|
6
|Рома
|26
|13
|5
|8
|48-32
|44
|
7
|Фиорентина
|26
|12
|5
|9
|39-30
|41
|
8
|Лацио
|26
|12
|4
|10
|32-28
|40
|
9
|Наполи
|26
|11
|7
|8
|40-30
|40
|
10
|Торино
|26
|9
|9
|8
|25-25
|36
|
11
|Монца
|26
|9
|9
|8
|27-30
|36
|
12
|Дженоа
|26
|8
|9
|9
|28-31
|33
|
13
|Эмполи
|26
|6
|7
|13
|22-40
|25
|
14
|Лечче
|26
|5
|9
|12
|24-43
|24
|
15
|Удинезе
|26
|3
|14
|9
|25-40
|23
|
16
|Фрозиноне
|26
|6
|5
|15
|34-55
|23
|
17
|Сассуоло
|26
|5
|5
|16
|32-54
|20
|
18
|Верона
|26
|4
|8
|14
|23-36
|20
|
19
|Кальяри
|26
|4
|8
|14
|24-47
|20
|
20
|Салернитана
|26
|2
|7
|17
|20-53
|13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|1.03
|22:45
|
Лацио – Милан
|- : -
|2.03
|17:00
|
Удинезе – Салернитана
|- : -
|2.03
|20:00
|
Монца – Рома
|- : -
|2.03
|22:45
|
Торино – Фиорентина
|- : -
|3.03
|14:30
|
Верона – Сассуоло
|- : -
|3.03
|17:00
|
Эмполи – Кальяри
|- : -
|3.03
|17:00
|
Фрозиноне – Лечче
|- : -
|3.03
|20:00
|
Аталанта – Болонья
|- : -
|3.03
|22:45
|
Наполи – Ювентус
|- : -
|4.03
|22:45
|
Интер – Дженоа
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|23
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|15
|
|
Оливье Жиру
Милан
|12
|П
|
|
Оливье Жиру
Милан
|8
|
|
Рафаэл Леау
Милан
|7
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|24
|1
|3
|
|
Даниэль Болока
Сассуоло
|21
|1
|5
|
|
Ламек Банда
Лечче
|17
|1
|4
Новости