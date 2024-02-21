У форварда «Фиорентины» Куаме диагностировали малярию после Кубка Африки

Нападающего «Фиорентины» Кристиана Куаме госпитализировали с малярией после участия в Кубке Африки.

На Кубке Африки 26-летний форвард играл за сборную Кот-д'Ивуара, которая стала победителем турнира. В финале ивуарийцы обыграли Нигерию (2:1).

После возвращения с турнира у футболиста началась лихорадка. Ему сделали тест на возможное заболевание малярией, который показал положительный результат. Куаме госпитализировали.

Куаме выступает за «Фиорентину» с 2020 года. В текущем сезоне он провел за флорентийцев 22 матча, забил один гол и сделал одну результативную передачу.