«Лацио» на выезде переиграл «Торино»

«Лацио» обыграл «Торино» в матче 21-го тура чемпионата Италии — 2:0. Встреча прошла в Турине на стадионе «Олимпико».

В первом тайме голов забито не было. На 51-й минуте полузащитник Маттео Гендузи открыл счет. Спустя 6 минут Данило Катальди удвоил преимущество гостей. В концовке встречи римская команда осталась в меньшинстве, так как Марио Гила получил вторую желтую карточку.

«Лацио» набрал 40 очков и поднялся на 7-е место в турнирной таблице серии А. «Торино» идет на 10-й строчке — 36 очков.