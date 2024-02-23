«Лацио» на выезде переиграл «Торино»
«Лацио» обыграл «Торино» в матче 21-го тура чемпионата Италии — 2:0. Встреча прошла в Турине на стадионе «Олимпико».
В первом тайме голов забито не было. На 51-й минуте полузащитник Маттео Гендузи открыл счет. Спустя 6 минут Данило Катальди удвоил преимущество гостей. В концовке встречи римская команда осталась в меньшинстве, так как Марио Гила получил вторую желтую карточку.
«Лацио» набрал 40 очков и поднялся на 7-е место в турнирной таблице серии А. «Торино» идет на 10-й строчке — 36 очков.
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|
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|26
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|1
|67-12
|69
|
2
|Ювентус
|26
|17
|6
|3
|41-19
|57
|
3
|Милан
|26
|16
|5
|5
|50-32
|53
|
4
|Болонья
|26
|13
|9
|4
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|48
|
5
|Аталанта
|26
|14
|4
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|46
|
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|44
|
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|41
|
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|40
|
9
|Наполи
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|11
|7
|8
|40-30
|40
|
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|Торино
|26
|9
|9
|8
|25-25
|36
|
11
|Монца
|26
|9
|9
|8
|27-30
|36
|
12
|Дженоа
|26
|8
|9
|9
|28-31
|33
|
13
|Эмполи
|26
|6
|7
|13
|22-40
|25
|
14
|Лечче
|26
|5
|9
|12
|24-43
|24
|
15
|Удинезе
|26
|3
|14
|9
|25-40
|23
|
16
|Фрозиноне
|26
|6
|5
|15
|34-55
|23
|
17
|Сассуоло
|26
|5
|5
|16
|32-54
|20
|
18
|Верона
|26
|4
|8
|14
|23-36
|20
|
19
|Кальяри
|26
|4
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|14
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|
20
|Салернитана
|26
|2
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|1.03
|22:45
|
Лацио – Милан
|- : -
|2.03
|17:00
|
Удинезе – Салернитана
|- : -
|2.03
|20:00
|
Монца – Рома
|- : -
|2.03
|22:45
|
Торино – Фиорентина
|- : -
|3.03
|14:30
|
Верона – Сассуоло
|- : -
|3.03
|17:00
|
Эмполи – Кальяри
|- : -
|3.03
|17:00
|
Фрозиноне – Лечче
|- : -
|3.03
|20:00
|
Аталанта – Болонья
|- : -
|3.03
|22:45
|
Наполи – Ювентус
|- : -
|4.03
|22:45
|
Интер – Дженоа
|- : -
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|Г
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|
Лаутаро Мартинес
Интер
|23
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|15
|
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Оливье Жиру
Милан
|12
|П
|
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Оливье Жиру
Милан
|8
|
|
Рафаэл Леау
Милан
|7
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|7
|И
|К
|Ж
|
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Антуан Макумбу
Кальяри
|24
|1
|3
|
|
Даниэль Болока
Сассуоло
|21
|1
|5
|
|
Ламек Банда
Лечче
|17
|1
|4
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