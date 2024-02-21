Камоцци считает, что результативность Кварацхелии страдает из-за проблем «Наполи» с тренерами

Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци оценил игру вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии в текущем сезоне.

«Спад в игре Хвичи? Спада не вижу. Вся команда в этом сезоне играет не так уверено, как в предыдущем. Результативность Кварацхелии страдает из-за проблем «Наполи» с тренерами. Руководство клуба не смогло найти подходящий вариант после ухода Спаллетти», — приводит «РБ Спорт» слова Камоцци.

19 февраля стало известно, что «Наполи» уволил Вальтера Мадзарри с поста главного тренера. Команду возглавил Франческо Кальцона, который работает в сборной Сербии.

В текущем сезоне 23-летний Кварацхелия провел 31 матч за неаполитанцев во всех турнирах, отметился 6 голами и 5 результативными передачами.