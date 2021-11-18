У Дибалы диагностировали растяжение задней большеберцовой мышцы
«Ювентус» сообщил о характере травмы нападающего команды Пауло Дибалы.
На официальном сайте клуба сказано, что медики не выявили у игрока мышечную травму и подтвердили растяжение задней большеберцовой мышцы. Состояние Дибалы будет контролироваться ежедневно.
28-летний нападающий травмировался в сборной Аргентины в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Уругвая (1:0). Дибала вышел в стартовом составе национальной команды впервые с ноября 2019 года и в первом тайме получил повреждение после удара по икроножным мышцам и был заменен в перерыве.
В сезоне-2021/22 аргентинский футболист сыграл за «Ювентус» 11 матчей во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 4 голевые передачи.
Дополнительная информация:
https://www.juventus.com/it/news/articoli/training-center-lazio-juve-2
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