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«Дженоа» может подписать полузащитника «Наполи» Лоботку

20:58
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«Дженоа» интересуется полузащитником «Наполи» Станиславом Лоботкой, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, новый главный тренер генуэзцев Андрей Шевченко видит в 26-летнем словаке усиление для полузащиты команды. Сообщается, что сделка может состояться в зимнее трансферное окно.

В сезоне-2021/22 Лоботка провел 3 матча за «Наполи» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.

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Иван Торопцев все материалы автора

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