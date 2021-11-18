«Дженоа» может подписать полузащитника «Наполи» Лоботку

«Дженоа» интересуется полузащитником «Наполи» Станиславом Лоботкой, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, новый главный тренер генуэзцев Андрей Шевченко видит в 26-летнем словаке усиление для полузащиты команды. Сообщается, что сделка может состояться в зимнее трансферное окно.

#Genoa are interested in Stanislav #Lobotka for January. The new coach #Shevchenko appreciates the midfielder, who could leave #Napoli in the winter #transfers window — Nicol? Schira (@NicoSchira) November 18, 2021

В сезоне-2021/22 Лоботка провел 3 матча за «Наполи» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.