Алексис Санчес пропустит около двух недель из-за мышечной травмы

Нападающий «Интера» Алексис Санчес пропустит около двух недель из-за травмы, сообщает Football Italia.

По информации источника, у 32-летнего чилийца выявили мышечное повреждение после игры отборочного турнира ЧМ-2022 против Эквадора (0:2).

В сезоне-2021/22 Санчес провел 10 матчей за «Интер», на его счету 1 гол и 2 результативных передачи.