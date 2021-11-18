Алексис Санчес пропустит около двух недель из-за мышечной травмы
20:31
Нападающий «Интера» Алексис Санчес пропустит около двух недель из-за травмы, сообщает Football Italia.
По информации источника, у 32-летнего чилийца выявили мышечное повреждение после игры отборочного турнира ЧМ-2022 против Эквадора (0:2).
В сезоне-2021/22 Санчес провел 10 матчей за «Интер», на его счету 1 гол и 2 результативных передачи.
Дополнительная информация:
https://football-italia.net/sanchez-out-of-inter-vs-napoli-out-for-at-least-15-days/
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