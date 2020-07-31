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Tuttosport: «Милан» готов включить Родригеса в сделку по Миранчуку

23:02
Рикардо Родригес. Фото AFP
Рикардо Родригес. Фото AFP
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«Милан» не оставляет попыток договориться о трансфере полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука. Чтобы снизить цену за игрока, итальянский клуб готов отдать москвичам одного из защитников, сообщает Tuttosport.

Изначально речь шла о Диего Лаксальте. Сейчас возникла кандидатура Рикардо Родригеса, который хочет покинуть «Милан». Однако 27-летний швейцарец намерен вернуться в бундеслигу и не горит желанием переезжать в Россию.

Последние полгода Родригес провел в ПСВ на правах аренды. Он принял участие в 6 матчах чемпионата Голландии.

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