Tuttosport: «Милан» готов включить Родригеса в сделку по Миранчуку

«Милан» не оставляет попыток договориться о трансфере полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука. Чтобы снизить цену за игрока, итальянский клуб готов отдать москвичам одного из защитников, сообщает Tuttosport.

Изначально речь шла о Диего Лаксальте. Сейчас возникла кандидатура Рикардо Родригеса, который хочет покинуть «Милан». Однако 27-летний швейцарец намерен вернуться в бундеслигу и не горит желанием переезжать в Россию.

Последние полгода Родригес провел в ПСВ на правах аренды. Он принял участие в 6 матчах чемпионата Голландии.