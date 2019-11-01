Тудор не будет руководить «Удинезе» в матче с «Дженоа»

Руководство «Удинезе» намерено уволить главного тренера команды Игора Тудора. В матче 11-го тура чемпионата Италии командой временно будет руководить его помощник Лука Готти, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Главным претендентом на пост нового тренера «Удинезе» считается Дженнаро Гаттузо. Также на этот пост претендует бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера. В число других претендентов на пост главного тренера входят Франческо Гвидолин, Стефано Колантуоно и Паскуале Марино.

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