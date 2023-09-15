Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 06:49

Тотти может вернуться в «Рому»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Франческо Тотти.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Легенда «Ромы» Франческо Тотти отреагировал на слухи о потенциальном возвращении в клуб в качестве руководителя.

«Моуринью хочет, чтобы я был в «Роме»? Я так думаю, что да. Он так сказал, так что подождем и посмотрим. Мне не хватает «Ромы», — приводит ForzaRoma.info слова Тотти.

Тотти всю свою футболькую карьеру провел в «Роме». Он выступал играл за команду с 1993 года — 785 матчей, 307 голов и 209 голевых передач. После завершения карьеры он год работал в структуре клуба, а в 2018 году ушел из «Ромы».

Франческо Тотти
Футбол
ФК Рома
0
Читайте также
Женщины представят короткие программы на контрольных прокатах сборной 16 сентября
Поздняков считает, что МОК специально ставит несправедливые условия допуска россиян на Олимпиаду
В Британии рассказали об участившихся убийствах среди наемников на Украине
Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Комсомольск-на-Амуре
Госдеп признал неспособность ЕС отказаться от энергоносителей из РФ
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Спаллетти посетил тренировочную базу «Аталанты»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 3 3 0 0 8-0 9
2
 Милан 3 3 0 0 8-2 9
3
 Ювентус 3 2 1 0 6-1 7
4
 Лечче 3 2 1 0 6-3 7
5
 Аталанта 3 2 0 1 6-2 6
6
 Наполи 3 2 0 1 6-3 6
7
 Верона 3 2 0 1 4-4 6
8
 Фиорентина 3 1 1 1 6-7 4
9
 Фрозиноне 3 1 1 1 3-4 4
10
 Болонья 3 1 1 1 3-4 4
11
 Торино 3 1 1 1 2-4 4
12
 Дженоа 3 1 0 2 2-5 3
13
 Сассуоло 3 1 0 2 3-5 3
14
 Монца 3 1 0 2 2-5 3
15
 Лацио 3 1 0 2 3-4 3
16
 Салернитана 3 0 2 1 3-5 2
17
 Удинезе 3 0 2 1 1-4 2
18
 Рома 3 0 1 2 4-6 1
19
 Кальяри 3 0 1 2 1-4 1
20
 Эмполи 3 0 0 3 0-5 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
16.09 16:00
Ювентус – Лацио
 - : -
16.09 19:00
Интер – Милан
 - : -
16.09 21:45
Дженоа – Наполи
 - : -
17.09 13:30
Кальяри – Удинезе
 - : -
17.09 16:00
Фрозиноне – Сассуоло
 - : -
17.09 16:00
Монца – Лечче
 - : -
17.09 19:00
Фиорентина – Аталанта
 - : -
17.09 21:45
Рома – Эмполи
 - : -
18.09 19:30
Салернитана – Торино
 - : -
18.09 21:45
Верона – Болонья
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 5
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 4
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 3
П
Ламек Банда

Ламек Банда

Лечче

 2
Джованни Ди Лоренцо

Джованни Ди Лоренцо

Наполи

 2
Федерико Димарко

Федерико Димарко

Интер

 2
И К Ж
Исак Хиен

Исак Хиен

Верона

 1 1 0
Максим Лопес

Максим Лопес

Сассуоло

 2 1 0
Фикайо Томори

Фикайо Томори

Милан

 3 0 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости