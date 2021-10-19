Пиоли поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов с «Порту»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли рассказал об ожиданиях от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Порту».

«Нас ждет сложный матч, нам будет противостоять очень опытная команда. «Порту» знает, как готовиться к таким матчам. У них быстрые игроки. Но в двух первых матчах с точки зрения техники мы хорошо выглядели, но слабо провели их с точки зрения результата. Надо быть осторожнее в мелочах и быть в нужные моменты завтра начеку», — сказал Пиоли на пресс-конференции.

Матч «Порту» — «Милан» состоится сегодня, 19 октября. Начало — в 22.00 (мск). Миланцы в группе B идут на четвертом месте. Португальский клуб расположился строчкой выше.