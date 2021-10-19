Дибала близок к продлению контракта с «Ювентусом»

Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала в скором времени продлит контракт с туринским клубом, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

По данным источника, новое соглашение футболиста будет рассчитано до лета 2026 года. Зарплата Дибалы составит 8,5 миллиона евро плюс 1,5 миллиона евро в качестве бонусов. Нынешнее соглашение рассчитано до лета 2022 года.

В этом сезоне Дибала участвовал в 6 матчах во всех клубных турнирах и забил 3 гола.