Президент Итальянской федерации футбола считает, что переход Роналду в «Ювентус» не был верным шагом

Президент Итальянской федерации футбола (FIGC) Габриэле Гравина поделился мнением о переходе нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду из «Реала» в «Ювентус» в 2018 году.

«Не думаю, что заключение контракта с Криштиану было верным шагом для туринского клуба. Это не из-за моей философии. Этот трансфер был хорош для итальянского футбола, но, что касается «Ювентуса», я так не считаю», — приводит слова Гравины Calciomercato.com.

Роналду играл за туринцев с 2018 по 2021 год. В составе «Ювентуса» 36-летний нападающий стал двухкратным чемпионом, двухкратным обладателем Суперкубка страны, а также обладателем Кубка.

В августе португалец вернулся в «Манчестер Юнайтед», за который выступал с 2003 по 2009 год.