Тренер «Интера» Конте похвалил игроков «Пармы»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте отметил игру футболистов «Пармы» в матче 25-го тура серии А. Встреча закончилась со счетом 2:1.

«Парма» всегда доставляет нам проблемы, у них сильные игроки и хороший тренер. Они заслуживают комплименты. У них есть все необходимое, чтобы спастись от вылета в этом сезоне.



Считаю себя демократичным тренером. Я никому и ничего не даю просто так, я терпелив. Сначала идет команда и только потом личности. Каждый игрок «Интера» должен думать именно так, если хочет со мной ладить. В моей команде парни, которые готовы сражаться друг за друга», — цитирует Конте Sky Sport Italia.

После 25 туров чемпионата Италии «Интер» занимает 1-е место в турнирной таблице, обгоняя «Милан» на 6 очков. 8 марта подопечные Конте сыграют с «Аталантой» в 26-м туре серии А. Начало — в 22.45 (мск).